Менеджер рассказал, как Хабиб объявил своей команде о завершении карьеры

Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, как его клиент уведомил команду о завершении карьеры. По словам Магомедова, это случилось буквально за несколько дней до встречи Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

«До боя с Гэтжи, в последнюю ночь весогонки он собрал команду и сказал всем то же, что после боя сказал в октагоне — что это его последний бой и больше он не выступит. До этого он тоже поднимал эту тему, хотя всего не рассказывал. А тут я понял, что всё всерьёз и надолго. Буду откровенным, после этого я ни разу его не спрашивал о возвращении, потому что был уверен, что он будет стоять на своём», — приводит слова Ризвана Магомедова Sport24.

Хабиб объявил об уходе из спорта сразу после победы над Джастином Гэтжи, 24 октября 2020 года. В минувшем месяце президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не вернётся.