Ковингтон жёстко высказался в сторону Усмана, обвинив его в трусости

33-летний американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон отреагировал на слова чемпиона полусредней весовой категории UFC Камару Усмана, который сказал, что Ковингтону ещё предстоит заслужить титул чемпиона.

«Усман говорит как настоящий трус, который не хочет сталкиваться с законным претендентом на титул. Просто скажи правду, ведь ты знаешь, что не выиграешь, и предпочитаешь драться с бездельниками, такими как «уличный иуда», зарабатывая лёгкие деньги», — гласит пост Ковингтона в «Твиттере».

Напомним, что 33-летний американец Камару Усман является действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе, а Колби Ковингтон возглавляет рейтинг этой весовой категории.

24 апреля Усман встретится с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. Впервые соперники встретились летом минувшего года. Тогда Усман победил единогласным решением судей.