Махачеву дали главный бой на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, получил главный бой на одном из турниров промоушена. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Пока неизвестно, кто станет соперником Махачева.
«Есть Пол Фелдер, есть Дэн Хукер и есть Рафаэль дос Аньос. Я думаю, один из этих трёх оппонентов уже в скором времени (станет соперником Махачева. — Прим. «Чемпионата»). Мы и с датой определимся.
Плюс свой следующий бой Ислам Махачев будет возглавлять турнир. Это должен быть пятираундовый бой», — рассказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
В марте Махачев победил американца Дрю Добера. На счету россиянина 19 побед и одно поражение в 20 боях в MMA.
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