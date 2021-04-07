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Фёдор Емельяненко опустился в рейтинге Bellator

Фёдор Емельяненко опустился в рейтинге Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, потерял одно место в рейтинге тяжеловесов организации. В предыдущей версии рейтинга он располагался на четвёртой строчке, теперь он опустился на пятое место. Валентин Молдавский и Сергей Харитонов, как и прежде, идут третьим и девятым соответственно.

Кроме того, Магомед Магомедов отыграл одно место и вышел на первую строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса. Чемпионом дивизиона является Дуглас Лима.

В сводном рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории на десятое место вышел украинец Ярослав Амосов, выступающий в полусредней весовой категории. Первые три строчки, как и прежде, занимают Патрисиу Питбуль Фрейре, Вадим Немков и Гегард Мусаси.

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