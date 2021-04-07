Пётр Ян — Стерлингу: ты готов к реваншу, трус?

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян обратился к обладателю соответствующего пояса Алджэмейну Стерлингу. Российский спортсмен напомнил Стерлингу, что желает провести матч-реванш с ним.
«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» — написал Пётр Ян в «сториз» своего «инстаграма», обращаясь к Стерлингу.
Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/?hl=ru
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.
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