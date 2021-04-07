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Президент Bellator назвал Немкова лучшим бойцом в мире

Президент Bellator назвал Немкова лучшим бойцом в мире
Бокс/ММА / Bellator 0

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанных единоборств Вадим Немков является лучшим бойцом в мире. Немков — действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории.

«Говорю вам, Немков, пока его кто-то не свергнет, — лучший боец в мире», — приводит слова Кокера Insider.

Напомним, Немков и ещё семеро бойцов примут участие в Гран-при Bellator в полутяжёлой весовой категории. Вот как выглядят четвертьфинальные пары:

Bellator 256: Райан Бейдер — Лиоту Мачида — в ночь с 9 на 10 апреля мск
Bellator 257: Вадим Немков — Фил Дэвис — в ночь с 16 на 17 апреля мск
Bellator 257: Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов — в ночь с 9 на 10 апреля мск
Bellator 258: Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро — в ночь с 7 на 8 мая мск

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