Президент Bellator назвал Немкова лучшим бойцом в мире

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанных единоборств Вадим Немков является лучшим бойцом в мире. Немков — действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории.

«Говорю вам, Немков, пока его кто-то не свергнет, — лучший боец в мире», — приводит слова Кокера Insider.

Напомним, Немков и ещё семеро бойцов примут участие в Гран-при Bellator в полутяжёлой весовой категории. Вот как выглядят четвертьфинальные пары:

Bellator 256: Райан Бейдер — Лиоту Мачида — в ночь с 9 на 10 апреля мск

Bellator 257: Вадим Немков — Фил Дэвис — в ночь с 16 на 17 апреля мск

Bellator 257: Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов — в ночь с 9 на 10 апреля мск

Bellator 258: Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро — в ночь с 7 на 8 мая мск