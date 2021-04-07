Президент лиги Нурмагомедова раскрыл средний гонорар бойцов

Шамиль Завуров, президент промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), принадлежащего бывшему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, рассказал, сколько в среднем получают бойцы организации за поединок.

«Средние гонорары — это 500 (тысяч рублей. — Прим. «Чемпионата») и выше у нас ребята получают. Это немаленькие гонорары в данный момент.

Это молодые ребята, больших имён у нас нет, но зато мы стараемся сделать всё для спортсменов: проезд, размещение, питание чтобы было халяльное (дозволенное Аллахом. — Прим. «Чемпионата»), кому нужно. Платим по-разному, кто-то получает две суммы: за выход и и за победу. Кто-то — просто один гонорар. С каждым ведутся переговоры по отдельности», — приводит слова Завурова «Матч ТВ».

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