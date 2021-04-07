Чемпионский бой Гасанов — Дипчиков возглавит ACA 121 в Минске

Чемпионский бой Магомедрасула Гасанова и Николы Дипчикова возглавит ACA 121 в Минске. Спортсмены поборются за пояс временного чемпиона ACA в среднем весе.

Чемпион ACA Азамат Керефов, который должен был драться за титул чемпиона на ACA 121 в Минске, отказался от участия в турнире за два дня до боя по состоянию здоровья. Керефов должен был защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в поединке с соотечественником Расулом Албасхановым.

26-летний Гасанов провёл в смешанных единоборствах 17 боев, одержал 15 побед и потерпел два поражения. Гасанов последний раз появлялся в клетке в декабре 2020 года, когда победил Артёма Фролова. У его 36-летнего соперника из Софии 28 поединков в ММА, из них 20 побед и семь поражений. В предыдущем бою Никола на турнире в Польше нокаутировал Рафаля Харатыка.