Известный актёр Бикович стал первым послом мужского чемпионата мира по боксу — 2021

Известный актёр Милош Бикович стал первым послом мужского чемпионата мира по боксу АИБА, сообщает пресс-служба организации.
«Актерская профессия даёт мне возможность пробовать разные роли. Я уже был футболистом, баскетболистом, фигуристом. Сейчас играю боксёра в известном сербском спектакле. Когда я готовился к роли, то начал тренироваться и влюбился в бокс, потому что его философия мне близка. Бокс — благородный вид спорта, он учит нас контролировать свои эмоции, особенно агрессию, справляться с болью; бокс учит дисциплине, умению постоять за себя. И эти ценности нужны актёру в его профессии.
В этом году Сербия проведёт чемпионат мира по боксу среди мужчин, это невероятно важное событие для нашей страны и всего мира. Когда мне предложили стать послом чемпионата, я понял, что это на первый взгляд неординарное решение имеет логическое объяснение. Сегодня бокс нуждается в популяризации, и я рад поддержать идею объединения культуры и бокса, потому что бокс — это не только спортивная дисциплина, бокс — это действительно особая культура. И я как медийное лицо могу привлечь внимание людей всех возрастов к миру бокса, который развивает такие важные черты характера», — прокомментировал Бикович.
Бикович снимался в фильмах «Лёд», «Холоп», «Отель Белград», сериалах «Отель Элеон» и «Магомаев».
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