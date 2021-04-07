Бой Алиасхаба Хизриева с Кайлом Докосом перенесён

Поединок Алиасхаба Хизриева с Кайлом Докосом, который должен был состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 23, перенесён, сообщает MMA Fighting.

Причиной послужил положительный результат теста Хизриева на коронавирус.

Дебют непобеждённого Хизриева в лиге должен был состояться ещё в феврале. Тогда ожидалась его встреча с Веллингтоном Турманом, но тот снялся с турнира по состоянию здоровья, нового соперника для россиянина в то время не подобрали. Напомним, Хизриев получил контракт с UFC после красивой досрочной победы на турнире претендентов Даны Уайта.

Что касается Докоса, он в UFC провёл два поединка, по разу проиграв и победив. Минувшую схватку американец провёл в ноябре 2020 года, победив Дастина Штольфуса.

Главным событием турнира станет бой Марвина Веттори и Кевина Холланда.