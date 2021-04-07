Бивол: всегда хотел провести бой в Великобритании
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) поделился ожиданиями от боя с британцем Крэйгом Ричардсом (16-1-1, 9 КО). Поединок состоится 1 мая. Бивол впервые в карьере проведёт поединок в Великобритании.
«Я не выходил на ринг в течение полутора лет. Я очень скучал по боксу. Не могу дождаться, когда выйду на ринг 1 мая. Я всегда хотел драться в Великобритании. Рад, что мне удалось добиться этого. Крэйг Ричардс — быстрый и техничный боец. Я жду отличный бой, рассчитываю защитить титул», — цитирует Бивола World Boxing News.
Схватка пройдёт в Великобритании на вечере бокса компании Matchroom Boxing на DAZN. Ричардс занимает седьмое место в рейтинге лучших боксёров по версии WBA.
Бой Бивола с Ричардсом официально подтверждён. Встреча состоится 1 мая
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