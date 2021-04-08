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Легенда UFC Джонсон проиграл Мораешу в титульном поединке турнира ONE Championship

Легенда UFC Джонсон проиграл Мораешу в титульном поединке турнира ONE Championship
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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В ночь на 8 апреля 2021 года состоялся исторический для сингапурского промоушена ONE Championship. Впервые ивент транслировался на Северную Америку в удобное для поклонников ММА, вечернее время. В соглавном поединке карда действующий чемпион организации Адриано Мораеш защищал свой титул от посягательств легенды UFC Деметриуса Джонсона.

На третьей минуте Деметриус решился на атаку, которая не увенчалась успехом, и получил очередной джеб навстречу в голову и упал на канвас. Мораеш бросился добивать соперника, Джонсон попытался подняться, оказался на коленях лицом к Адриано и получил тяжёлый удар коленом в голову, а после чего последовало добивание. Спустя пару секунд остановил поединок, чтобы сохранить легенде здоровье.

Таким образом, Деметриус Джонсон проиграл нокаутом во втором раунде действующему чемпиону ONE Championship Адриано Мораешу.

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В ONE Championship можно бить коленом в голову сидящему на канвасе бойцу. Это знание позволило Мораешу остаться чемпионом.
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