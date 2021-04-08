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Джон Маккарти объяснил, почему не считает Волкова фаворитом в бою с Ганом

Джон Маккарти объяснил, почему не считает Волкова фаворитом в бою с Ганом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший судья UFC Джон Маккарти назвал сильные и слабые стороны российского тяжеловеса Александра Волкова в поединке с французом Сирилем Ганом. Ожидается, что Александр Волков и Сириль Ган сразятся на турнире UFC серии Fight Night, который состоится в ночь с 26 на 27 июня мск.

«Хороший будет поединок. У обоих бойцов есть опыт в кикбоксинге. Они оба предпочитают драться в стойке, но у Сириля также хорошие навыки борьбы в партере. Очень интересный бой.

Волков не так хорошо действует на настиле. Но он прекрасный боец: высокий, крупный. Даже выше Сириля.

Опыт, разумеется, на стороне Волкова, но в смысле навыков и силы он уступает Сирилю. Поэтому согласен (что Ган — фаворит. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.

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