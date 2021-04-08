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Пётр Ян отреагировал на победу Мораеша после удара коленом в голову легенде UFC Джонсону

Пётр Ян отреагировал на победу Мораеша после удара коленом в голову легенде UFC Джонсону
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал победу Адриано Мораеша в титульном поединке ONE Championship с легендой UFC Деметриусом Джонсоном.

«Мои поздравления Мораешу! Отличный удар коленом. Надеюсь, Джонсон сможет быстро восстановиться», — написал Ян в своём «твиттере».

Отметим, что бой был завершён после проведения Мораешом приёма, который использовал Ян в титульном поединке турнира UFC 259 в начале марта в бою с Алджэмейном Стерлингом.

Напомним, что тогда Ян нанёс Стерлингу удар в голову коленом, однако рука американца едва касалась канваса, а три точки были зафиксированы, вследствие чего последовала дисквалификация российского чемпиона. Здесь эпизод – точная копия, только в промоушене ONE подобные удары разрешены.

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