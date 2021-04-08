«Гейский трешток». Брат Исмаилова назвал три вещи, которыми опасен Минеев

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова, ответил на вопрос, какими тремя вещами опасен другой боец Владимир Минеев. 1 октября Исмаилов и Минеев проведут матч-реванш, в первою бою судьи зафиксировали ничью.
«Он готовится в Дагестане под руководством Расула Магомедалиева, где много борцов-вольников. Это уже представляет опасность. Во-вторых, Минеев — хороший ударник, хорошо боксирует, работает ногами. В-третьих, он может вывести Магомеда из себя трештоком, который даже по мужским понятиям непозволителен. Этот трешток унижает его самого. Бывает мужской трешток, а бывает вот такой гейский, где он использует недозволенные приемы.
Дай бог, чтобы всё закончилось в бою. Пусть если не пожмут руки, то не было бы продолжения. А Минееву — пожелание посоветоваться со своей командой. Пусть подскажут ему, как можно шутить и заинтересовать публику», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Матч ТВ».
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