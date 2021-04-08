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Стерлинг признался, что уже отклонил одно предложение реванша с Петром Яном

Стерлинг признался, что уже отклонил одно предложение реванша с Петром Яном
Бокс/ММА / UFC 0
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что уже успел отклонить одно предложение провести матч-реванш с россиянином Петром Яном. Стерлинг отобрал пояс у Яна на турнире UFC в марте, после того как российского спортсмена дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.

По словам Стерлинга, его не устроили сроки, которые ему предложили.

«Они действительно попросили меня сразиться 15 мая, сообщив об этом всего через неделю после первого боя. Тогда моя голова, так сказать, была не в этой вселенной. Но да, мне пришлось отклонить предложение.

Настало момент, когда есть смысл провести операцию. При одном из вариантов, которыми можно исправить мои проблемы, пройдёт порядка девяти месяцев, прежде чем я смогу снова начать регулярно тренироваться на высоком уровне. По крайней мере, доктор сказал мне подождать от четырёх с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему жёстких тренировок. Этот вариант наиболее вероятен», — приводит слова Алджэмейна Стерлинга издание MMA News.

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