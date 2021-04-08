Лебедев: когда объявил о завершении карьеры, отец сказал: «Вернуться никогда не поздно»

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев вспомнил, как принимал решение о завершении карьеры.
«Тяжело далось решение о завершении спортивной карьеры? Нет, не тяжело. Потому что решение не было спонтанным, я шёл к этому, взвешивая все за и против… Хотя, когда объявил о завершении карьеры, отец сказал: «Вернуться никогда не поздно». Я рассмеялся в ответ. Биться ради денег — не для меня. Я просто благодарю людей, которые сопровождали меню всю карьеру. Специалистов из Чехова и Подольска, промоутеров Владимира Хрюнова и Андрея Рябинского, хоккеиста Сергея Фёдорова», — приводит слова Лебедева «Столица С».
41-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.
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