Гасанов и Дипчиков успешно прошли взвешивание перед ACA 121

Участники главного боя, претенденты на титул временного чемпиона ACA россиянин Магомедрасул Гасанов и болгарин Никола Дипчиков прошли процедуру взвешивания перед турниром ACA 121. Оба успешно уложились в лимит среднего веса. Вес Uасанова составил 84,3 кг, его соперник показал на весах на 100 грамм меньше — 83,2 кг. Турнир пройдёт 9 апреля в Минске.
Полный кард ACA 121
Основной кард
Никола Дипчиков (Болгария) — Магомедрасул Гасанов (Россия)
Олег Борисов (Россия) – Шамиль Шахбулатов (Россия)
Хакран Диас (Бразилия) – Амирхан Адаев (Россия)
Курбан Тайгибов (Россия) – Алихан Сулейманов (Россия)
Предварительный кард
Игорь Свирид (Казахстан) – Черси Дудаев (Россия)
Пламен Бачваров (Болгария) — Илья Ходкевич (Беларусь)
Хедерсон Батиста (Бразилия) — Лукаш Копера (Польша)
Клеверсон Силва (Бразилия) — Хасейн Шайхаев (Россия)
Андрей Калечиц (Беларусь) — Антон Ларьков (Беларусь)
Майкон Силван (Бразилия) — Осимхон Рахмонов (Россия)
Мяхди Байдулаев (Россия) — Илья Волынец (Россия)
Канат Келдибеков (Киргизия) – Важа Циптаури (Грузия)
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