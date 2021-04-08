Гасанов и Дипчиков успешно прошли взвешивание перед ACA 121

Участники главного боя, претенденты на титул временного чемпиона ACA россиянин Магомедрасул Гасанов и болгарин Никола Дипчиков прошли процедуру взвешивания перед турниром ACA 121. Оба успешно уложились в лимит среднего веса. Вес Uасанова составил 84,3 кг, его соперник показал на весах на 100 грамм меньше — 83,2 кг. Турнир пройдёт 9 апреля в Минске.

Полный кард ACA 121

Основной кард



Никола Дипчиков (Болгария) — Магомедрасул Гасанов (Россия)

Олег Борисов (Россия) – Шамиль Шахбулатов (Россия)

Хакран Диас (Бразилия) – Амирхан Адаев (Россия)

Курбан Тайгибов (Россия) – Алихан Сулейманов (Россия)



Предварительный кард



Игорь Свирид (Казахстан) – Черси Дудаев (Россия)

Пламен Бачваров (Болгария) — Илья Ходкевич (Беларусь)

Хедерсон Батиста (Бразилия) — Лукаш Копера (Польша)

Клеверсон Силва (Бразилия) — Хасейн Шайхаев (Россия)

Андрей Калечиц (Беларусь) — Антон Ларьков (Беларусь)

Майкон Силван (Бразилия) — Осимхон Рахмонов (Россия)

Мяхди Байдулаев (Россия) — Илья Волынец (Россия)

Канат Келдибеков (Киргизия) – Важа Циптаури (Грузия)