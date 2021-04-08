Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Андрей Орловский проведёт свой следующий бой 17 апреля

Андрей Орловский проведёт свой следующий бой 17 апреля
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский проведёт свой следующий бой 17 апреля на UFC on ESPN 22, сообщает BJ Penn.

Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении и заменит Паркера Портера в бою с Чейзом Шерманом.

В феврале этого года 42-летний Орловский уступил сабмишеном американцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 185. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.

В 2020 году Орловский провёл два поединка, победив в обоих случаях. 13 мая Орловский по очкам победил Фелипе Линса, а в ноябре справился с Таннером Босером, прервав успешную серию канадца. На счету Андрея 30 побед в ММА, ещё два боя завершились без результата.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021