Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский проведёт свой следующий бой 17 апреля на UFC on ESPN 22, сообщает BJ Penn.

Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении и заменит Паркера Портера в бою с Чейзом Шерманом.

В феврале этого года 42-летний Орловский уступил сабмишеном американцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 185. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.

В 2020 году Орловский провёл два поединка, победив в обоих случаях. 13 мая Орловский по очкам победил Фелипе Линса, а в ноябре справился с Таннером Босером, прервав успешную серию канадца. На счету Андрея 30 побед в ММА, ещё два боя завершились без результата.