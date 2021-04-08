Андрей Орловский проведёт свой следующий бой 17 апреля
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский проведёт свой следующий бой 17 апреля на UFC on ESPN 22, сообщает BJ Penn.
Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении и заменит Паркера Портера в бою с Чейзом Шерманом.
В феврале этого года 42-летний Орловский уступил сабмишеном американцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 185. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.
В 2020 году Орловский провёл два поединка, победив в обоих случаях. 13 мая Орловский по очкам победил Фелипе Линса, а в ноябре справился с Таннером Босером, прервав успешную серию канадца. На счету Андрея 30 побед в ММА, ещё два боя завершились без результата.
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
19:36
-
18:58
-
17:42
-
16:03
-
15:06
-
14:01
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:34
-
11:00
-
10:13
-
09:41
-
09:00
-
08:05
-
07:50
-
07:18
- 7 апреля 2021
-
23:40
-
22:07
-
21:37
-
20:27
-
19:30
-
18:18
-
16:12
-
15:52
-
15:00
-
14:00
-
13:29
-
13:02
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:05
-
09:00
-
06:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам