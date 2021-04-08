Бэйдер оказался немного тяжелее Мачиды перед турниром Bellator 256

В ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 256. В его главном событии пройдёт первый четвертьфинальный поединок Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся Райан Бэйдер и Лиоту Мачида.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Американец перевесил экс-чемпиона UFC. Бэйдер потянул на 92,9 кг, в то время как вес Мачиды составил 92,8 кг.
В андеркарде турнира в лиге дебютирует небитая россиянка Диана Авсарагова, которая встретится с Тарой Графф. Диана перед боем показала на весах 57 кг, Графф потянула на 56,7 кг.
Bellator 256. Взвешивание
Основной кард
Райан Бэйдер (205 фунтов) — Лиоту Мачида (204,6 фунта)
Лиз Кармуш (125,4) — Ванесса Порто (126)
Адам Борич (145,8) — Джереми Кеннеди (145,7)
Кэт Зингано (145,2) — Оливия Паркер (145,4)
Гоити Ямаучи (155,8) — Дэн Морэт (155,6).
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