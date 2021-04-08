Бэйдер оказался немного тяжелее Мачиды перед турниром Bellator 256

В ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 256. В его главном событии пройдёт первый четвертьфинальный поединок Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся Райан Бэйдер и Лиоту Мачида.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Американец перевесил экс-чемпиона UFC. Бэйдер потянул на 92,9 кг, в то время как вес Мачиды составил 92,8 кг.

В андеркарде турнира в лиге дебютирует небитая россиянка Диана Авсарагова, которая встретится с Тарой Графф. Диана перед боем показала на весах 57 кг, Графф потянула на 56,7 кг.

Bellator 256. Взвешивание

Основной кард

Райан Бэйдер (205 фунтов) — Лиоту Мачида (204,6 фунта)

Лиз Кармуш (125,4) — Ванесса Порто (126)

Адам Борич (145,8) — Джереми Кеннеди (145,7)

Кэт Зингано (145,2) — Оливия Паркер (145,4)

Гоити Ямаучи (155,8) — Дэн Морэт (155,6).