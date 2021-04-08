Ислам Махачев женился

Боец UFC Ислам Махачев связал себя узами брака. При этом сам спортсмен не афишировал соответствующую информацию у себя в социальных сетях. Со знаменательным днём в жизни Ислама его поздравил боец Bellator Магомед Магомедов.

«Поздравляю, брат, с бракосочетанием. Пусть Аллах соединит вас во благо, ниспошлёт свою милость и одарит праведным потомством», — написал Магомедов на своей странице в «Инстаграме», тегнув в тексте Ислама Махачева.

Соответствующий пост доступен на странице Магомедова.

Напомним, Ислам Махачев последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 259, который прошёл в минувшем месяце. Тогда россиянин досрочно победил Дрю Добера. Ожидается, что следующим соперником Махачева станет экс-чемпион лиги Рафаэль дос Аньос или Пол Фелдер.