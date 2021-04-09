Джон Джонс уверен, что UFC даст ему бой с Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил уверенность, что руководство лиги всё же даст ему возможность подраться с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Думаю, этот бой состоится. UFC в конечном счёте поступит правильно. Это будет один из величайших поединков нашего поколения, будет действительно грустно, если такая встреча не состоится, это будет настоящая трагедия. Убеждён, что мы проведём этот бой, это случится.

Мы проявляем терпение и контролируем то, что можем. Запасного плана нет. Встречусь ли я за титул с Нганну или Льюисом, будет ли это третья или четвёртая защита для Нганну, для меня это не имеет значения. Моя цель — завоевать титул в тяжёлом весе, а имя соперника не так уж и важно.

Пока же мы просто тренируемся, мне нравится тренироваться в тяжёлом весе и позволять себе кушать столько, сколько хочется", — приводит слова Джонса MMA Fighting.