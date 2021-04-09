Харитонов поменял показания, заявив, что Яндиев не бил его кастетом

Ветеран смешанных единоборств, боец Bellator Сергей Харитонов поменял показания в деле по конфликту с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. Напомним, в конце минувшего года Харитонов и Яндиев устроили драку в «Лужниках» на публичном мероприятии. После Сергей оказался в больнице с травмами средней тяжести и даже перенёс операцию
Изначально Харитонов утверждал, что Яндиев атаковал его при помощи кастета и, обратившись в полицию, дал соответствующие показания. Однако через некоторое время стороны пошли на мировую. В результате Сергей поменял показания, сообщает «Спорт-Экспресс». В распоряжении издания оказались материалы допроса Харитонова, согласно которым он отказался от слов о кастете.
«В момент, когда у нас произошёл конфликт мне показалось, что у него в руке был какой-то предмет, однако проанализировав ситуацию и драку позже понял, что у него в руках ничего не было», — говорится в документе.
Сергей Харитонов уже восстановился от полученных травм и вскоре проведёт поединок на голых кулаках.
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