«Ах, прекрати!» Сен-Пьер рассказал о диалоге с тренером в зале

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о диалоге с известным тренером Фредди Роучем, который случился в тренажёрном зале.
«Я был в тренажёрном зале, тренируясь на лапах с Фредди Роучем. Я так долго не делал этого, но навыки вернулись. Фреди посмотрел на меня и сказал: Жорж, у тебя снова чешутся руки (чтобы вернуться в спорт. — Прим. «Чемпионата»). Я ему: ах, прекрати!
Если бы Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») вошёл в тот момент в зал, я бы в мгновение ока подписал контракт. А потом думал бы: чёрт возьми, о нет!» — приводит слова Сен-Пьера RT.
39-летний Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. На счету канадского спортсмена 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения.
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