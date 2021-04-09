«Ах, прекрати!» Сен-Пьер рассказал о диалоге с тренером в зале

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о диалоге с известным тренером Фредди Роучем, который случился в тренажёрном зале.

«Я был в тренажёрном зале, тренируясь на лапах с Фредди Роучем. Я так долго не делал этого, но навыки вернулись. Фреди посмотрел на меня и сказал: Жорж, у тебя снова чешутся руки (чтобы вернуться в спорт. — Прим. «Чемпионата»). Я ему: ах, прекрати!

Если бы Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») вошёл в тот момент в зал, я бы в мгновение ока подписал контракт. А потом думал бы: чёрт возьми, о нет!» — приводит слова Сен-Пьера RT.

39-летний Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. На счету канадского спортсмена 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения.