Альдо дал прогноз на возможный бой Нганну — Джон Джонс

Бывший претендент на пояс UFC в легчайшем весе Жозе Альдо поделился ожиданиями от возможного поединка действующего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и бывшего чемпиона в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса. В 2020 году Джонс ради перехода в тяжёлую весовую категорию освободил пояс в полутяжёлом весе.

«Я всегда считал Джонса большим фаворитом в тяжёлом весе. Он быстр и отлично борется. Он бьёт не так сильно, как другие тяжеловесы, но у него есть всё остальное. Если он проведёт тейкдаун, любому тяжеловесу будет сложно выбраться.

Я уважаю чемпиона, человека, который сильно прибавил после поражения от Миочича. Но в битве Нганну и Джонса я выбираю Джонса», — приводит слова Альдо Give Me Sport.