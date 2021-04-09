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Альдо дал прогноз на возможный бой Нганну — Джон Джонс

Альдо дал прогноз на возможный бой Нганну — Джон Джонс
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на пояс UFC в легчайшем весе Жозе Альдо поделился ожиданиями от возможного поединка действующего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и бывшего чемпиона в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса. В 2020 году Джонс ради перехода в тяжёлую весовую категорию освободил пояс в полутяжёлом весе.

«Я всегда считал Джонса большим фаворитом в тяжёлом весе. Он быстр и отлично борется. Он бьёт не так сильно, как другие тяжеловесы, но у него есть всё остальное. Если он проведёт тейкдаун, любому тяжеловесу будет сложно выбраться.

Я уважаю чемпиона, человека, который сильно прибавил после поражения от Миочича. Но в битве Нганну и Джонса я выбираю Джонса», — приводит слова Альдо Give Me Sport.

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