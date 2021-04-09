Белорусский боксёр Асанов рассказал, как государство запретило ему переход в профессионалы

Белорусский боксёр Дмитрий Асанов рассказал, как министерство спорта и туризма Республики Беларусь помешало ему провести поединок на профессиональном ринге.
«Когда с тренерами узнали, кто будет соперником, начали целенаправленную подготовку. Изучали стиль грузина (Михаила Габинашвили. — Прим. «Чемпионата»), какие неудобства он может доставить. Я сейчас нахожусь в хорошей форме, очень хотел дебютировать среди профессионалов, но, к сожалению, сделать это пока не получится. Как оказалось, министерство спорта и Федерация бокса Беларуси не дали добро на моё участие в турнире.
За посты, где я выражал мнение по ситуации в стране, поступали различные упрёки сверху, со стороны чиновников. При этом конкретно мне никто никогда ничего не предъявлял. Говорили только моему отцу. А почему ко мне напрямую не обращаются, я вообще не понимаю. Позвоните и скажите, поговорим. Я не против пообщаться, высказать своё мнение и послушать ваше. Но чиновники вновь включили свои идеологические принципы и решили по-своему…» — цитирует Асанова by.tribuna.com.
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