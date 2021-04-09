Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Белорусский боксёр Асанов рассказал, как государство запретило ему переход в профессионалы

Белорусский боксёр Асанов рассказал, как государство запретило ему переход в профессионалы
Бокс/ММА / Любительский бокс 0
Аудио-версия:

Белорусский боксёр Дмитрий Асанов рассказал, как министерство спорта и туризма Республики Беларусь помешало ему провести поединок на профессиональном ринге.

«Когда с тренерами узнали, кто будет соперником, начали целенаправленную подготовку. Изучали стиль грузина (Михаила Габинашвили. — Прим. «Чемпионата»), какие неудобства он может доставить. Я сейчас нахожусь в хорошей форме, очень хотел дебютировать среди профессионалов, но, к сожалению, сделать это пока не получится. Как оказалось, министерство спорта и Федерация бокса Беларуси не дали добро на моё участие в турнире.

За посты, где я выражал мнение по ситуации в стране, поступали различные упрёки сверху, со стороны чиновников. При этом конкретно мне никто никогда ничего не предъявлял. Говорили только моему отцу. А почему ко мне напрямую не обращаются, я вообще не понимаю. Позвоните и скажите, поговорим. Я не против пообщаться, высказать своё мнение и послушать ваше. Но чиновники вновь включили свои идеологические принципы и решили по-своему…» — цитирует Асанова by.tribuna.com.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021