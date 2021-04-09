Холланд, принявший бой на коротком уведомлении, оказался легче Веттори

В ночь с 10 на 11 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. В его главном событии выступят средневесы Кевин Холланд и Марвин Веттори. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам Веттори перевесил оппонента. Итальянец показал на весах 84,3 кг, в то время как Кевин потянул на 83,2 кг. При этом стоит напомнить, что Холланд принял бой на коротком уведомлении, согласившись заменить Даррена Тилла, получившего травму.
UFC Вегас 23 взвешивание
Основной кард:
Кевин Холланд (183,5 фунта) — Марвин Веттори (186 фунтов)
Содиг Юссуф (146) — Арнольд Аллен (145,5)
Сэм Алви (186) — Хулиан Маркес (186)
Нина Нуньес (116) — Маккензи Дёрн (115)
Майк Перри (170) — Даниэль Родригес (170,5).
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