В UFC официально подтвердили поединок Волкова с Ганом

Пресс-служба UFC на официальной странице лиги в «Инстаграме» официально объявила о поединке Александра Волкова с Сирилем Ганом. Как и ожидалось, их встреча состоится 26 июня и станет главным событием шоу.

Соответствующий пост доступен на странице UFC в социальной сети «Инстаграм».

Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима. Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех из них.