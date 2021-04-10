Гасанов победил Дипчикова и стал временным чемпионом ACA в среднем весе

В Минске завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 121. В его главном событии встретились бойцы среднего веса Магомедрасул Гасанов и Никола Дипчиков. На кону поединка был титул временного чемпиона лиги.

Победу в схватке техническим нокаутом во втором раунде одержал Гасанов. Победа стала для Магомедрасула шестнадцатой на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. В соглавном событии турнира встретились представители легчайшего веса Олег Борисов и Шамиль Шахбулатов. Победа раздельным решением судей досталась Борисову.

Для Шахбулатова, который в 2019 году эффектно нокаутировал Расула Мирзаева, это поражение стало четвёртым в карьере. Борисов же одержал 23 победу на профессиональном уровне.