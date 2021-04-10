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Диана Авсарагова в дебютном бою на Bellator нокаутировала соперницу из США за 29 секунд

В ночь со 9 на 10 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 256.

В предварительном карде дебютировала 22-летняя российская представительница смешанных единоборств непобеждённая Диана Авсарагова. Ей противостояла 34-летняя американка Тара Графф.

Бой завершился на 29-й секунде поединка победой Авсараговой нокаутом после удачно проведённой контратакующего удара в челюсть Графф.

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Напомним, что в главном бою турнира Bellator 256 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразятся экс-чемпион дивизиона и чемпион в тяжёлом весе Bellator Райан Бейдер и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачида. Победитель сразится с победителем пары Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов в полуфинале Гран-при – их бой пройдёт 16 апреля.