Стерлинг перенесёт операцию на шее и вернётся не раньше октября

Обладатель титула в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг перенесёт операцию на шее в связи с травмой межпозвоночного диска, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме». Стерлинг испытывает проблемы с шеей на протяжении десяти лет и уже неоднократно подчёркивал, что ему необходима помощь медиков.

«Мне сказали, что на восстановление мне потребуется три месяца, после чего я смогу приступить к кардиотренировкам. Врачи не хотят видеть меня в октагоне, пока я полностью не восстановлюсь. В идеале, если я буду быстро справляться, на это уйдёт пять месяцев. Я в предвкушении. Чем быстрее восстановлюсь, тем быстрее смогу драться. В следующие три месяца придёт понимание и у нас будут какие-то даты», — сказал Стерлинг.

Ожидается, что Алджэмейн выйдет в клетку в октябре или ноябре 2021 года. Напомним, что Стерлинг должен дать реванш Петру Яну.