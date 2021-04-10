Сехудо объявил о поединке с Мейвезером
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Это случится. Тройной чемпион встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр», — написал Сехудо.
Соответствующий твит доступен на странице Сехудо в социальной сети «Твиттер».
Сехудо последний раз выступал в мае 2020 года. Тогда он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Круса. После этого американец объявил об уходе из спорта. Флойд Мейвезер последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда он принял участие в выставочном поединке на турнире лиги Rizin. В поединке по правилам профессионального бокса он досрочно победил японского кикбоксёра Теншина Нацукаву.
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