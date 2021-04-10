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Джоджуа — о победе Авсараговой: это только начало, ждите новых сюрпризов

Джоджуа — о победе Авсараговой: это только начало, ждите новых сюрпризов
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец UFC Лиана Джоджуа отреагировала на победу своей подруги Дианы Авсараговой на турнире Bellator 256. По её словам, это лишь начало пути и Авсарагова подарит болельщикам ещё много сюрпризов.

«Поздравляю тебя с этой яркой и долгожданной победой! Вы не представляете, как долго мы ждали боя. Два года Диана была без боёв, теперь это только начало. Ждите новых сюрпризов от Дианы. Спасибо нашему клубу «Ахмат». У нас не только сильные парни, но и девушки», — написала Джоджуа на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в ночь на 10 апреля Диана Авсарагова дебютировала в лиге Bellator. На турнире Bellator 256 она уже на 29-й секунде поединка нокаутировала Тару Графф. Для Дианы это была третья победа в ММА на профессиональном уровне.

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