Промо к поединку Марвин Веттори — Кевин Холланд

10 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. В его главном событии встретятся средневесы Марвин Веттори и Кевин Холланд. В преддверии шоу пресс-служба лиги опубликовала промо к соответствующему поединку.

Ролик можно посмотреть на сайте «Чемпионата».

Напомним, изначально Веттори должен был встретится с Дарреном Тиллом, но британец незадолго до турнира получил травму. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении. До этого Кевин выходил в октагон 20 марта 2021 года. Тогда он уступил единогласным решением судей Дереку Брансону.

Основной кард



Марвин Веттори — Кевин Холланд

Арнольд Аллен – Содик Юсуфф

Сэм Алви – Джулиан Маркес

Нина Нуньес – Маккензи Дерн

Майк Перри – Даниель Родригес



Предварительный кард



Джим Миллер – Джо Солецки

Матеуш Гамрот – Скотт Хольцман

Игнасио Бахамондес – Джон Макдесси

Йорган де Кастро – Ярис Данхо

Хантер Азур – Джек Шор

Джордан Гриффин – Луис Салданья

Уильям Найт – Чон Да Ун

Импа Касанганай – Саша Палатников.