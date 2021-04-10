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Промо к поединку Марвин Веттори — Кевин Холланд

Промо к поединку Марвин Веттори — Кевин Холланд
Бокс/ММА / UFC 0
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10 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. В его главном событии встретятся средневесы Марвин Веттори и Кевин Холланд. В преддверии шоу пресс-служба лиги опубликовала промо к соответствующему поединку.

Ролик можно посмотреть на сайте «Чемпионата».

Напомним, изначально Веттори должен был встретится с Дарреном Тиллом, но британец незадолго до турнира получил травму. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении. До этого Кевин выходил в октагон 20 марта 2021 года. Тогда он уступил единогласным решением судей Дереку Брансону.

Основной кард

Марвин Веттори — Кевин Холланд
Арнольд Аллен – Содик Юсуфф
Сэм Алви – Джулиан Маркес
Нина Нуньес – Маккензи Дерн
Майк Перри – Даниель Родригес

Предварительный кард

Джим Миллер – Джо Солецки
Матеуш Гамрот – Скотт Хольцман
Игнасио Бахамондес – Джон Макдесси
Йорган де Кастро – Ярис Данхо
Хантер Азур – Джек Шор
Джордан Гриффин – Луис Салданья
Уильям Найт – Чон Да Ун
Импа Касанганай – Саша Палатников.

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