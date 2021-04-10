Президент Bellator восхитился Авсараговой
Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопрос, какой поединок турнира Bellator 256 поразил его больше всего, вспомнил о схватке Дианы Авсараговой с Тарой Графф.
«Диана выглядела невероятно. Это был короткий поединок, но комбинация в её исполнении была очень жёсткой. Ей всего 22 года, у неё два поединка и такие потрясающие навыки в стойке. Мы не ожидали от неё такой победы. Но она сделала то, что должна была сделать», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира.
Напомним, Диана Авсарагова нокаутировала Тару Графф на турнире Bellator 256 уже на 29-й секунде. Это был дебютный поединок россиянки в американском промоушене. Теперь на её счету три поединка в смешанных единоборствах, во всех она победила.
Нокаут за 29 секунд! В кулаках красавицы из России настоящий динамит! Видео
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