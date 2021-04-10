Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Президент Bellator восхитился Авсараговой

Президент Bellator восхитился Авсараговой
Бокс/ММА / Bellator 0

Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопрос, какой поединок турнира Bellator 256 поразил его больше всего, вспомнил о схватке Дианы Авсараговой с Тарой Графф.

«Диана выглядела невероятно. Это был короткий поединок, но комбинация в её исполнении была очень жёсткой. Ей всего 22 года, у неё два поединка и такие потрясающие навыки в стойке. Мы не ожидали от неё такой победы. Но она сделала то, что должна была сделать», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Диана Авсарагова нокаутировала Тару Графф на турнире Bellator 256 уже на 29-й секунде. Это был дебютный поединок россиянки в американском промоушене. Теперь на её счету три поединка в смешанных единоборствах, во всех она победила.

Нокаут за 29 секунд! В кулаках красавицы из России настоящий динамит! Видео
Диана Авсарагова нокаутировала Тару Графф первым же ударом, Валери Лореде пора нервничать?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021