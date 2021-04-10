Уткин — об афише боя Волков — Ган: сейчас они обнимутся и поцелуются

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об афише нового боя в UFC. Ранее пресс-служба лиги опубликовала афишу поединка россиянина Александра Волкова и француза Сириля Гана. На фото спортсмены стоят с умиротворёнными лицами.

«Новое в эстетике UFC. На афише боя Александра Волкова с небитым пока французом Ганом лица не то чтобы предвещают кровавую битву. Нет, на этих лицах какая-то истома, умиротворение, парни, кажется, скучали друг по другу. А сейчас они обнимутся и чувственно поцелуются», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Поединок Волкова и Гана состоится 26 июня 2021 года. Он будет проходить в Лас-Вегасе (США).

Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.



Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенструйка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех из них.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» UFC.