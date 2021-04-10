Ян — о Стерлинге: запомните мои слова, этот клоун не будет драться в октябре
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на очередной твит американца Алджэмейна Стерлинга, который является обладателем пояса организации. Ранее Стерлинг сообщил, что в ближайшее время не сможет провести бой-реванш с Яном из-за травмы и необходимости перенести операцию. После этого многие фанаты ММА раскритиковали Стерлинга. Американский боец в «Твиттере» ответил им, что планирует провести бой в октябре. Но Ян не поверил сопернику.
«Запомните мои слова, этот клоун не будет драться в октябре», — написал Ян.
Россиянин лишился титула, так как во время боя со Стерлингом нанёс запрещённый удар коленом в голову. Яна в итоге дисквалифицировали. Президент UFC Дана Уайт сразу объявил, что промоушен организует бой-реванш.
Стерлинг перенесёт операцию на шее и вернётся не раньше октября
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