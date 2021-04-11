Экс-чемпион мира россиянин Сергей Липинец уступил нокаутом американцу Джейрону Эннису

В ночь с 10 на 11 апреля в Анкасвилле (США) состоялся вечер бокса, в котором 32-летний российский боксёр Сергей Липинец встретился на ринге с представителем США Джейнером Эннисом в полусреднем весе.
В результате поединка, российский экс-чемпион по версии IBF уступил Эннису нокаутом в 6-м раунде, побывав перед этим в нокдауне в 4-м раунде.
Таким образом, Липинец потерпел 2-е поражение в карьере, также на его счету 16 побед, 12 из которых нокаутом. На счету его оппонента 26 побед, 24 из них – нокаутом.
Напомним, что в октябре 2020 года Липинец и 33-летний канадец Кастио Клейтон (18-0, 12 КО) не смогли выявить победителя в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
Липинец — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион России среди любителей и профессионалов, призёр чемпионата мира, чемпион мира и России среди профессионалов по версии WAKO PRO, занимающий 14-е место в мировом рейтинге средневесов и второе – по России. В профессиональном боксе он был чемпионом мира по версии IBF (2017—2018) в первом полусреднем весе.
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