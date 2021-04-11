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Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO

Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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34-летний российский боксёр Максим Власов раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) уступил представителю США Джо Смиту-мл. в главном бою вечера за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, который прошёл на арене «OsageCasino» в Талсе (штат Оклахома, США).

Изначально их бой должен был состояться в ночь с 13 на 14 февраля, но был перенесён по причине заражения российского спортсмена коронавирусом.

Теперь на счету 34-летнего Власова 4 поражения и 45 побед в профессиональном боксе. Для 31-летнего Смита эта победа стала 27-й в карьере при 3 поражениях.

Напомним, что если бы Власов завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе, то весь пьедестал полутяжёлого дивизиона мирового бокса стал бы исключительно российским, так как чемпионами в полутяжёлом весе являются непобеждённые Артур Бетербиев (IBF и WBC) и Дмитрий Бивол (WBA).

«Смит – простой и предсказуемый боксёр». Власов снова недооценивает противника?
Самоуверенность однажды уже подвела Максима. Он рискует снова наступить на те же грабли.
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