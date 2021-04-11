Смит: Власов — настоящий боец, но я верю, что победил

Джо Смит — младший прокомментировал победу в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO с российским боксёром Максимом Власовым. Смит победил раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115).

«Это прекрасное чувство. Это определенно был контактный, жёсткий бой. Власов — настоящий боец. Он действительно устроил отличное шоу этим вечером и затянул его. Но я думаю, что бой должен был закончиться нокаутом. Однако в 11-м раунде он справился и устоял на ногах. Верю, что я одержал победу, потому что судьи видели, что я наносил более тяжёлые удары. Это был отличный бой.



Мне нужны другие пояса. Я хочу большие бои. Я должен продолжать работать над своей техникой и прочим. Верю, что смогу объединить пояса», — приводит слова Смита Boxing247.