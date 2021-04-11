Александр Гвоздик намекнул на возвращение в бокс. Он готов к чемпионскому бою

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик намекнул на возвращение в бокс. Он поздравил Джо Смита с победой над россиянином Максимом Власовым в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Поздравляю Джо Смита! Кое-кто обещал мне бой с победителем. Посмотрим», — написал Гвоздик в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Гвоздик намекнул на американского промоутера Top Rank Боба Арума, который был готов дать Гвоздику чемпионский бой в случае возвращения.

Напомним, Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2020 года. Последний поединок он провёл в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву, вследствие чего лишился пояса по версии WBC.

До перехода в профессионалы Гвоздик долго выступал на любительском ринге. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.

На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков и победил в 17 из них.