Тилл — Веттори: прости, но это была не самая красивая победа. Скоро увидимся

Даррен Тилл обратился к Марвину Веттори после его победы над Кевином Холландом единогласным решением судей на UFC Vegas 23.

«Что касается Марвина… прости, «орк», но это была не самая красивая победа. Но победа есть победа, и, как вы видите, для него это очень много значит. Этот бой показал мне, что он не смог бы победить меня с помощью ударки и пытался бы перевести бой в партер. Даже если бы он в этом преуспел, то не смог бы меня удержать.



Но кто я такой, чтобы об этом говорить? Я отказался от боя, так что все мои заявления бессмысленны. Что бы ни случилось с Марвином дальше, — удачи ему. Уверен, мы скоро встретимся. Мне нужно восстановиться после фальшивой травмы. Скоро увидимся. Очень скоро», — написал Тилл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, изначально Веттори должен был встретиться с Дарреном Тиллом, но британец незадолго до турнира получил травму. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении.