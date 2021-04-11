Саламов бросил вызов Ковалёву

Российский боксёр полутяжёлого веса Умар Саламов заявил, что хотел бы встретиться с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. Спортсмен отметил, что этот поединок на высшем уровне можно было бы организовать в Грозном.
«Если по каким-то причинам мой титульный бой за пояс WBO затянется, то я планирую провести ещё один промежуточный поединок. И хотел бы этот бой провести с Сергеем Ковалёвым. Я бросаю ему вызов.
Если ты меня сейчас услышал Сергей, то знай, что я готов с тобой драться где угодно, хоть в США, хоть в России, хоть на Марсе. Если тебе нужен настоящий соперник, то я готов. Я думаю, что у нас бы получился шикарный бой в Грозном», — приводит слова Саламова Allboxing.
Умар последний раз появлялся на ринге 8 апреля 2021 года, с трудом одолев Сергея Екимова.
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