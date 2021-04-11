Стерлинг: не знаю, кто распространяет ложь, будто я пропущу 9 месяцев

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опроверг информацию о том, что грядущая операция на шее оставит его вне октагона на девять месяцев. По словам американца, это кем-то распространяемая ложь.

«Это не займёт девять месяцев. Не знаю, почему люди продолжают называть эту цифру. Не знаю, кто распространяет эту ложь. Я не буду отсутствовать девять месяцев. Вероятно, подерусь в августе, сентябре или октябре. Посмотрим, как быстро моё тело восстановится, а также как быстро я наберу форму. Конечно, чем больше у меня будет времени, тем лучше», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян продолжает настаивать на скорейшем реванше со Стерлингом. Американец получил пояс в бою с сибиряком только из-за дисквалификации Петра. Напомним, что Ян нанёс запрещённый удар.