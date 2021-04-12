Ган — о поединке с Волковым: чем больше риск, тем больше награда

Французский тяжеловес Сириль Ган отреагировал на то, что в UFC официально подтвердили его поединок с Александром Волковым.

«Люди говорят, что чем больше риск, тем больше награда. Так что я говорю поехали!» — написал Ган на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, схватка Сириля Гана с Александром Волковым возглавит один из летних турниров UFC. Она запланирована на 26 июня, при этом место её проведения ещё не оглашено.

Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.

Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех из них.