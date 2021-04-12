«Как-то даже обидно...» А. Емельяненко отреагировал на пост Исмаилова в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показаны лучшие моменты его победных поединков.

«Моя коллекция», — подписал он видео.

В подборку не вошла победа Исмаилова над другим российским бойцом MMA Александром Емельяненко. Тот это заметил и отписался в комментариях.

«Как-то даже обидно...» — написал Емельяненко.

«Забыл, Сань, не обессудь. В следующую нарезку включу», — ответил Исмаилов.

Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/?hl=ru

Напомним, Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в июле 2020 года. В декабре 2020 года Исмаилов победил Ивана Штыркова, что касается Емельяненко, то это пока последний его поединок.