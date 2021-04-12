Стерлинг заявил, что у Петра Яна была фейковая травма

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг заявил, что у россиянина Петра Яна, по его мнению, на самом деле не было серьёзной травмы, из-за которой пришлось переносить поединок.

Изначально Ян и Стерлинг должны были сразиться в декабре 2020 года, но затем бой перенесли на март 2021 года. Российский боец потерял пояс, после того как получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову. Недавно Стерлинг объявил, что из-за операции не сможет выступать несколько месяцев.

«Я не вижу причин для боя за временный титул, если уж Ян взял пояс в июле, должен был драться со мной в декабре, а затем пришлось перенести поединок на март. У него было достаточно времени, чтобы вылечиться от любой фейковой травмы, которую он получил.

Если у него была такая роскошь, я должен получить такую же на лечение травмы, которое я откладывал годами. Зачем спешить с боем за временный титул?» — цитирует Стерлинга ESPN.