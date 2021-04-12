Менеджер Махачева назвал самого желаемого соперника Ислама
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, рассказал, с кем больше всего хотел бы подраться его подопечный. По словам менеджера, приоритетный оппонент — Рафаэль дос Аньос.
«Из тех, кто свободен, приоритетный соперник — дос Аньос. У всей команды и у самого Ислама есть желание с ним подраться.
Если мы посмотрим на список свободных бойцов, то самый титулованный, самый опытный, самый разносторонний и хороший боец — это дос Аньос. Работа над этим ведётся, в скором времени мы получим дату и соперника. Бой будет летом», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Ранее Ризван Магомедов рассказал, что поединок с участием Ислама Махачева возглавит кард одного из турниров UFC.
Исламу Махачеву дали главный бой на турнире UFC
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