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Менеджер Махачева назвал самого желаемого соперника Ислама

Менеджер Махачева назвал самого желаемого соперника Ислама
Бокс/ММА / UFC 0

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, рассказал, с кем больше всего хотел бы подраться его подопечный. По словам менеджера, приоритетный оппонент — Рафаэль дос Аньос.

«Из тех, кто свободен, приоритетный соперник — дос Аньос. У всей команды и у самого Ислама есть желание с ним подраться.

Если мы посмотрим на список свободных бойцов, то самый титулованный, самый опытный, самый разносторонний и хороший боец — это дос Аньос. Работа над этим ведётся, в скором времени мы получим дату и соперника. Бой будет летом», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Ранее Ризван Магомедов рассказал, что поединок с участием Ислама Махачева возглавит кард одного из турниров UFC.

Исламу Махачеву дали главный бой на турнире UFC
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