58-летний Холифилд впервые за 10 лет выйдет на ринг и сразится с победителем Тайсона
Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Эвандер Холифилд проведёт поединок с 47-летним Кевином Макбрайдом. Бой состоится 5 июня в андеркарде поединка с участием абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа. Об этом сообщает BoxingScene.
Сообщается, что бой Холифилд — Макбрайд будет состоять из двухминутных раундов, однако боксёры выйдут на ринг без шлемов.
Последний поединок 58-летний Холифилд провёл в мае 2011 года, уступив датчанину Брайану Нильсену техническим нокаутом в 10-м раунде. Макбрайд, который в 2005 году победил легендарного Майка Тайсона, также не выступал с 2011 года, после того как уступил поляку Мариушу Ваху нокаутом в четвёртом раунде.
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