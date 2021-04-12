58-летний Холифилд впервые за 10 лет выйдет на ринг и сразится с победителем Тайсона

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Эвандер Холифилд проведёт поединок с 47-летним Кевином Макбрайдом. Бой состоится 5 июня в андеркарде поединка с участием абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа. Об этом сообщает BoxingScene.

Сообщается, что бой Холифилд — Макбрайд будет состоять из двухминутных раундов, однако боксёры выйдут на ринг без шлемов.

Последний поединок 58-летний Холифилд провёл в мае 2011 года, уступив датчанину Брайану Нильсену техническим нокаутом в 10-м раунде. Макбрайд, который в 2005 году победил легендарного Майка Тайсона, также не выступал с 2011 года, после того как уступил поляку Мариушу Ваху нокаутом в четвёртом раунде.