Майк Тайсон дал совет Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон дал совет действующему чемпиону UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсису Нганну. По словам Тайсона, Нганну стоит открыть свой собственный промоушен, если UFC не удастся организовать его бой с бывшим обладателем пояса в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Я думаю, что бой (Нганну и Джонса. — Прим. «Чемпионата») состоится. Было бы смешно, если бы этого не случилось. В настоящий момент всё сводится к деньгам.

В такой ситуации, как эта, ты должен сделать свой собственный… Слушай, знаешь, что может сделать такой боец, как ты? Он может создать свою собственную организацию. Я, например, поступил бы так», — рассказал Тайсон в своём подкасте в YouTube.